فرصة أخيرة لـ مان يونايتد

المواطن - محمد سمعه

منح نادي يوفنتوس الإيطالي، فرصة أخيرة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب البيانكونيري لمدة أسبوع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات مع يوفنتوس تقضي بانتقال البلجيكي روميلو لوكاكو لصفوف اليوفي، مقابل تعاقد اليونايتد مع اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن إدارة يوفنتوس منحت إدارة مانشستر يونايتد أسبوعًا واحدًا فقط من أجل حسم انتقال باولو ديبالا للشياطين الحمر، مقابل انتقال روميلو لوكاكو لصفوف البيانكونيري.

وفي حال لم يوافق مانشستر يونايتد خلال المهلة الممنوحة له من يوفنتوس، سيبحث يوفنتوس عن مهاجم آخر لضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان إنتر ميلان الإيطالي، صرف النظر عن التعاقد مع روميلو لوكاكو بسبب طلب مانشستر يونايتد الحصول على 80 مليون جنيه إسترليني.