فرصة جديدة من الريال لضحية زيدان

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي ريال مدريد الإسباني في الإبقاء على نجمه الكولومبي خيمس رودريغيز في الموسم الجديد 2019-2020 وعدم التفريط فيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب خيمس رودريغيز مع نادي بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة في موسمي 2017-2018 و2018-2019، وعاد مؤخرًا لصفوف الريال.

وقالت صحيفة آس الإسبانية: إن إصابة اللاعب ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي، ستجعل الريال يُبقي على خيمس رودريغيز في الموسم الجديد.

وكان ماركو أسينسيو تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة ريال مدريد وآرسنال الإنجليزي الودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعانى خيمس رودريغيز كثيرًا مع المدرب زيدان في موسم 2016-2017، ولكن يبدو أن الحظ قد يبتسم للاعب الكولومبي في الريال مجددًا.

وكان خيمس رودريغيز ارتبط بالرحيل إلى نابولي الإيطالي أو أتلتيكو مدريد الإسباني في صيف عام 2019.