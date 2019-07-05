فرصة ذهبية أمام ميسي في مباراة الأرجنتين وتشيلي

المواطن - محمد سمعه

سيواجه المنتخب الأرجنتيني، نظيره منتخب تشيلي اليوم ضمن مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا 2019 والمُقامة في البرازيل.

ويسعى منتخب الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي إلى مصالحة جماهيره والفوز على منتخب تشيلي لتحسين الصورة وحصد المركز الثالث.

ويملك النجم ليونيل ميسي فرصة ذهبية في مباراة الأرجنتين وتشيلي، وهى الثأر من لاعبي تشيلي، والذين حرموه من فرصة التتويج ببطولة كوبا أمريكا مرتين على التوالي في عامي 2015 و 2016، حيث فاز منتخب تشيلي باللقب في المناسبتين بركلات الجزاء الترجيحية.

ويذكر أن ليونيل ميسي لا يُعد محظوظًا مع المنتخب الأرجنتيني، حيث خسر الفرصة في التتويج بثلاثة ألقاب قارية خلال ثلاث سنوات متتالية، حيث خسر نهائي كأس العالم عام 2014 ضد منتخب ألمانيا، وخسر المباراة النهائية في بطولة كوبا أمريكا ضد منتخب تشيلي مرتين في عامي 2015 و 2016.

وكان المنتخب الأرجنتيني صعد إلى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، بعد خسارته من منتخب البرازيل في دور نصف النهائي بثنائية دون رد، أما منتخب تشيلي فخسر من منتخب بيرو في دور الأربعة بثلاثية دون رد.