فرصة ذهبية لإنقاذ أشرف بن شرقي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الزمالك المصري منذ قليل عن تعاقده مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي من صفوف نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية.

وسيُمثل أشرف بن شرقي نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم، بعد تجربة لم تُكلل بالنجاح المنتظر مع نادي الهلال خلال عام ونصف.

ويأمل اللاعب أشرف بن شرقي في استغلال انضمامه لنادي الزمالك من أجل التألق والتوهج والعودة لتمثيل المنتخب المغربي في الفترة المقبلة.

وقبل انضمام أشرف بن شرقي لـ نادي الهلال كان الجميع متوقعاً له أن يحترف في أكبر الأندية الأوروبية، خاصة بعدما ساهم بصورة كبيرة في تتويج نادي الوداد البيضاوي المغربي بلقب دوري أبطال إفريقيا في عام 2017 على حساب النادي الأهلي المصري.

وانضم أشرف بن شرقي لـصفوف نادي الهلال في يناير من عام 2018 لنادي الهلال مقابل 9 ملايين دولار أمريكي، ولكن اللاعب المغربي لم يقدم أوراق اعتماده مع الفريق الهلالي.

ويُقرر نادي الهلال في صيف عام 2018 إعارة أشرف بن شرقي لنادي لانس الفرنسي في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

مليونير في الدوري الفرنسي

وسبق لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية، أن تحدثت عن راتب أشرف بن شرقي مع نادي لانس، حيث قيل إن اللاعب المغربي كان مليونير دوري الدرجة الثانية الفرنسي وذلك بسبب تقاضيه 1.2 مليون يورو.

لم يشارك أشرف بن شرقي مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ولم يتواجد كذلك في قائمة المنتخب المغربي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة حاليًا في مصر.

وسينضم أشرف بن شرقي لمواطنيه خالد بوطيب واللاعب حميد أحداد في صفوف نادي الزمالك خلال الموسم الجديد.

ويُذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، كان ذكر بأن أشرف بن شرقي سيلتحق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بداية من الغد الأربعاء.

وسبق للاعب أشرف بن شرقي اللعب في صفوف نادي المغرب الفاسي قبل الانضمام للوداد البيضاوي في عام 2016.