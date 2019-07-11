فرصة لـ الهلال قبل ندمه

المواطن - محمد سمعه

يسعى اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري” لإثبات أحقيته بالتواجد في صفوف نادي الهلال للموسم المقبل، بعدما تردد اسمه بالرحيل عن صفوف أزرق العاصمة.

وذكرت تقارير صحافية أن طبيب اللاعب عموري أوضح أن التقرير الطبي للاعب يُثبت قدرته على المشاركة في مباراة كاملة لمدة 90 دقيقة، وأن قدراته البدنية جيدة وذلك بعد نجاحه في اجتياز الإصابة والتي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي.

وأشار طبيب عموري والذي أشرف على عملية اللاعب الجراحية في مدينة برشلونة الإسبانية، أن اللاعب الإماراتي بحالة بدنية جيدة.

الصبر مفيد

لا شك أن صبر المدرب الروماني رازفان لوسيسكو على اللاعب عموري خلال معسكر الهلال في دولة النمسا، سيفيد الفريق الهلالي حيث إذا كانت قدرات اللاعب الإماراتي جيدة فهذا سيفيد الفريق الهلالي في الموسم الجديد.

وإذا لم يحصل عموري على فرصته كاملة في نادي الهلال، فقد يرحل ثم يتألق في مكان آخر ويُسبب هذا الأمر ندمًا كبيرًا للفريق الهلالي.

ومن المنتظر خضوع اللاعب عموري لتدريبات قوية من الناحية البدنية في دولة النمسا، أثناء معسكر الهلال للحكم عليه من قبل المدرب لوسيسكو.