فرضية حريق في مستشفى قوى الأمن بمكة

المواطن - مكة المكرمة
ينفذ مدني العاصمة المقدسة، غدًا الأحد الموافق 25/ 11/ 1440هـ، فرضية حادث حريق بمستشفى قوى الأمن الداخلي.
وأشار الدفاع المدني إلى أنه ستنفذ خلال الفرضية أعمال الإطفاء والإنقاذ والإخلاء عند الساعة 10 صباحًا.
ينفذ مدني العاصمة المقدسة، غدًا الأحد الموافق 25/ 11/ 1440هـ، فرضية حادث حريق بمستشفى قوى الأمن الداخلي.
وأشار الدفاع المدني إلى أنه ستنفذ خلال الفرضية أعمال الإطفاء والإنقاذ والإخلاء عند الساعة 10 صباحًا.
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