فرضية حريق في مستشفى قوى الأمن بمكة

فرضية حريق في مستشفى قوى الأمن بمكة

2019/07/27
الساعة 11:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

ينفذ مدني العاصمة المقدسة، غدًا الأحد الموافق 25/ 11/ 1440هـ، فرضية حادث حريق بمستشفى قوى الأمن الداخلي.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه ستنفذ خلال الفرضية أعمال الإطفاء والإنقاذ والإخلاء عند الساعة 10 صباحًا.



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