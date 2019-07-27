فرضية حريق في مستشفى قوى الأمن بمكة

المواطن - مكة المكرمة

ينفذ مدني العاصمة المقدسة، غدًا الأحد الموافق 25/ 11/ 1440هـ، فرضية حادث حريق بمستشفى قوى الأمن الداخلي.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه ستنفذ خلال الفرضية أعمال الإطفاء والإنقاذ والإخلاء عند الساعة 10 صباحًا.