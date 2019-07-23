فرق الدفاع المدني الموسمية تباشر موسم الحج

المواطن - الأحساء

باشرت الفرق الموسمية بالمنطقة الشرقية أعمالها بطريق البطحاء حرض وطريق سلوى الأحساء ومنفذ الرقعي بمدينة الحجاج استعداداً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

كما باشرت فرقة الدفاع المدني الموسمية بمركز بهجة بمنطقة نجران اليوم، عملها الموسمي خلال حج هذا العام.

وتقدم فرق الدفاع المدني بالمركز جميع الخدمات والمساعدات لقاصدي بيت الله الحرام من المواطنين والمقيمين والعابرين من الحجاج اليمنيين القادمين عبر منفذ الوديعة الحدودي عبر طريق شرورة نجران، بمتابعة من صاحب السمو الأمير جلوي بن مساعد بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، وبإشراف مباشر من مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء غازي بن يحيى الألمعي.