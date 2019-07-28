فندق على حافة الهاوية!

المواطن - متابعة

أصبح فندق جديد وجهة لزوار النرويج الباحثين عن المغامرة، إذ تعتمد فكرته على أن يبدو وكأنه مثبت على “حافة الهاوية”، في مرتفع جبلي، فيما يمتد منه حوض سباحة “شفاف”.

وتسعى شركة بناء تركية إلى تصميم الفندق المرتقب بطريقة غريبة، إذ سيبدو وكأنه جزء من القمة الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 1982 قدمًا، في النرويج.

وتظهر صور التصميم، منصة كبيرة على مستوى “الحافة”، تقع أسفلها 3 طوابق تضم غرف الضيوف، تبدو وكأنها مثبتة بالجبل، في مشهد قد يثير خوف الكثيرين.

ويتمتع كل طابق بشرفات واسعة، تسمح للنزلاء بالاستمتاع بالمشاهد الخلابة لمضيق اليسيفورد البحري جنوب غربي النرويج.