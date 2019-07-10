فنربخشة يُغازل نجم يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

يرغب نادي فنربخشة التركي، في التعاقد مع اللاعب الألماني سامي خضيرة، لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحافية، تحدثت عن اقتراب سامي خضيرة من الرحيل عن صفوف يوفنتوس في صيف العام الجاري.

ويذكر أن سامي خضيرة عانى من الإصابات مع فريق يوفنتوس في الموسم الماضي، حيث غاب لمدة شهر بداية من فبراير 2019 وحتى شهر مارس بسبب عملية في القلب.

وسيتنافس فنربخشة مع بعض أندية الدوري الأمريكي، للتعاقد مع سامي خضيرة والمُتوج بلقب كأس العالم عام 2014 مع المنتخب الألماني.

ولعب سامي خضيرة من قبل في صفوف نادي شتوتغارت الألماني في الفترة من عام 2006 حتى عام 2010، ثم انضم بعد ذلك لنادي ريال مدريد الإسباني من عام 2010 وحتى عام 2015.

وانضم سامي خضيرة لصفوف يوفنتوس في عام 2015 ولمدة أربع سنوات.