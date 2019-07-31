فوائد الكرز مذهلة .. هل تعرفها؟

المواطن - متابعة

كشفت دراسة حديثة أعدّها باحثون من جامعة ديلاوير في الولايات المتحدة عن فوائد مذهلة للكرز الذي يحتوي على مجموعة من المركبات النشطة بيولوجياً المرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية.

ووجد الباحثون أن للكرز تأثيراً مفاجئاً على الذاكرة البصرية والجوانب الأخرى من الأداء المعرفي للإنسان، فضلاً عن دوره في خفض ضغط الدم والكوليسترول.

واستندت الدراسة إلى مقارنة القدرات المعرفية لأشخاص دأبوا على شرب عصير الكرز، وقدرات آخرين تناولوا دواءً وهمياً خلال فترة الدراسة، فوجدوا تحسناً مفاجئاً في جوانب متعددة من الذاكرة لدى المجموعة الأولى مقارنة مع الثانية.

ويُعد الكرز من الأطعمة النيئة التي يطلق عليها الخبراء الأطعمة الفائقة، لأنها تحتوي على مجموعة واسعة من المركبات النشطة بيولوجياً، بما في ذلك البوليفينول، المرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية.

وفي العام الماضي، وجد العلماء أن المركبات النشطة بيولوجياً في الكرز ذي الطعم الحامض، بما في ذلك البوليفينول، قد تسبب انخفاضاً في الكوليسترول الضار وضغط الدم.