فوائد دخول الأجانب مجالس إدارة الشركات السعودية

المواطن - الرياض

أكّد الباحث في الشؤون الاقتصادية والمستشار المتخصص في أنظمة الشركات والأوراق المالية هشام العسكر، أن قرار هيئة السوق المالية المتعلق باعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المُدرجة، يعمل على رفع جاذبية السوق المالية السعودية.

وأضاف العسكر في تصريحات لـ “العربية ” : بما أن الهدف الرئيسي من هذا القرار يتمثّل في إتاحة قناة جديدة لفئة جديدة من المستثمرين الأجانب للدخول في السوق المالية السعودية، وبالتالي توسيع قاعدة المستثمرين ذات الطابع المؤسسي الموجودة في السوق، وإتاحة فرص متعددة سواء للمستثمرين أو للشركات، فإن ذلك يستوجب بالتوازي إتاحة تلك الشركات المستثمر بها دخول ونيل الكفاءات من الأجانب لعضوية مجلس الإدارة، وذلك لدمج ونقل الخبرات التي يتمتع بها الأجانب للسوق السعودية والارتقاء بمستوى أداء تلك الشركات.

وقال أيضاً: يجب أن يكون تكوين مجالس الإدارة بشكل تكاملي يحقق تنوع الخبرات العلمية والعملية لأعضائه، خاصة أن أهمية دخول الاستثمار الأجنبي لا تكمن فقط في حجم السيولة بل أيضاً في دمج الخبرات العالمية ونقلها للسوق السعودية والارتقاء بمستوى أدائها.

وأوضح أنه سبق وأن شغل الأجانب عضوية مجالس إدارات شركات مدرجة بسوق المال، بل تبوؤوا أيضاً مناصب في تلك المجالس.

واستشهد العسكر بما حدث في شركة بترورابغ عندما شغل أحد الأجانب منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وأيضاً في بعض شركات التأمين.