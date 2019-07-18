فوزير يلتحق بتدريبات الرائد اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وصول المغربي محمد فوزير إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مساء اليوم الخميس، استعدادًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

وكان مجلس إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع قد نجح، اليوم الخميس، في إنهاء صفقة النجم المغربي محمد فوزير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولمدة عامين مقبلين.

ويلعب محمد فوزير صاحب الـ27 عامًا في مركز الوسط الهجومي، وسبق له اللعب في عدد من الأندية ومنها؛ الثلاثي المغربي الرجاء الرياضي، الفتح الرباطي، واتحاد طنجة، بجانب ثنائي الدوري السعودي للمحترفين النصر وأُحد.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مؤخرًا إلى التدريبات الجماعية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.