فوز الفهد ترد على الفيديو المخل بعد صمت 3 أشهر

المواطن - متابعة

ردت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد أخيرًا بعد نحو 3 أشهر على مقطع مخل منسوب لها.

وردت فوز الفهد من خلال نشرها تغريدات المحامي الخاص بها، والتي تثبت براءتها من التورط في هذا الفيديو.

وقال محامي فوز الفهد الكويتي حسين العصفور: بعد انتشار فيديو لأحد الأشخاص وبرفقته صديقته بشكل مخل بالآداب قبل ٣ أشهر المحكمة تقضي بحبسه بتهمة الابتزاز والفعل الفاضح وإساءة استعمال الهاتف ستة أشهر مع الشغل والنفاذ”.

وتابع محامي فوز الفهد “يجب التريث وعدم زج أسماء الناس بمقاطع الفيديو والنشر بأسمائهم، الآن بعد انتشار الفيديو وحبس الأطراف المعنيين بالقضية وتم نسب الفيديو لشخصية أخرى ما الفائدة من وراء ذلك”؟!

وتوعدت فوز الفهد كل من ساهم في نشر هذا الفيديو المخل ونسبه لها بمحاسبته، مشددةً على أنها اكتشفت أنه تمت فبركة هذا الفيديو وتركيب صوتها على هذا المقطع، وأنها لن تتنازل عن حقها، خاصة أن من فعل ذلك كان يقصد النيل من شرفها وسمعتها.

فوز الفهد هي أخصائية تجميل، ومدونة موضة وأزياء وفاشنيستا كويتية، كما تُعد من أشهر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي في عالم الجمال والأناقة منذ أن بدأت تنشط فيه في العام 2014.