فيتوريا يجتمع بلاعبي النصر

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته اليومية، مساء اليوم الثلاثاء، خلال معسكر البرتغال استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وعقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل انطلاق التدريبات المسائية.

وانطلقت التدريبات المسائية بتمارين لياقية متنوعة تحت إشراف مدرب اللياقة، وقسم فيتوريا بعد ذلك اللاعبين إلى مجموعتين أجرى لهم تدريبات تعتمد على اللعب من لمستين.

واختتم المدرب البرتغالي فيتوريا التدريبات المسائية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بمناورة، طبق خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.

وكان تدريب النصر الصباحي قد اعتمد على تمارين في الصالة الرياضية، قبل أن تختتم في الملعب بتدريبات اعتمدت على التمريرات والكرات العرضية والتسديد المباشر.