فيتوريا ينضم لأعضاء النصر الذهبيين

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عن انضمام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي روي فيتوريا إلى قائمة الأعضاء الذهبيين بالعالمي رسميًا.

وأوضح نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن المدرب البرتغالي فيتوريا سدد اليوم رسوم العضوية الذهبية والتي تبلغ مائة ألف ريال، وتمنى التوفيق للعالمي.

وكان روي فيتوريا صاحب الـ48 عامًا، قد تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، شهر يناير الماضي، بعقد يمتد إلى عام ونصف، قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي.

وحقق فيتوريا نتائج مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث توج معه بالنسخة الاستثنائية من لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقاده للتأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.