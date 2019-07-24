فيتوريا يُركز على العرضيات والتسديد

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأربعاء، تدريباته الصباحية في معسكره الخارجي المقام في البرتغال استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

والتقى المدرب البرتغالي روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات الصباحية، ثم انطلقت الحصة التدريبية بتمارين لياقية متنوعة بدأها بالجري حول الملعب.

وأجرى فيتوريا تدريبات تكتيكية تعتمد على الكرات العرضية والتسديد المباشر، قبل أن يختتم المران الصباحي بمناورة كروية على كامل الملعب.

ومن المقرر أن يعقد المدرب البرتغالي فيتوريا اجتماعًا فنيًا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الأربعاء.