فيديو.. الاعتداء على مسلم بريطاني حاول مساعدة مُسنة فقدت تذكرتها بمطار إسطنبول

المواطن - الرياض

في واقعة جديدة تظهر مدى الإهانة التي يتعرض لها المسافرون في المطارات التركية لاسيما كبار السن، وثق مقطع فيديو التقطه أحد المسافرين بهاتفه الجوال، رفض الموظفين مساعدة امرأة مسنة فقدت تذكرتها.

ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، حيث رفضوا إعادة طباعة تذكرة السفر، كما اعتدوا عليه بالضرب حينما طلب منهم حل مشكلتها.

وفي التفاصيل، شكت أم كبيرة في السن وتعاني من المرض، فقدها لتذكرتها (طيران تركيا) في مطار إسطنبول، ورفض الموظفون مساعدتها أو إعادة طباعة التذكرة لإنهاء إجراءات سفرها.

فما كان من هذه المرأة المسنة إلا أن اشتكت لأحد المسافرين من مسلمي بريطانيا في المطار في محاولة لإيجاد حل.

وذهب المسلم البريطاني لطرح الأمر على موظفي الطيران التركي فما كان منهم إلا أن طردوه واعتدوا عليه بالضرب.