فيديو.. السفير قطان يقف على سير خدمات طريق مكة في مطار كوالالمبور

المواطن - جدة

وقف سفير المملكة لدى ماليزيا، محمود حسين قطان، على سير خدمات مبادرة طريق مكة في مطار كوالالمبور الدولي.

وأظهر مقطع فيديو، زيارة السفير قطان لصالة مبادرة طريق مكة في المطار؛ للاطلاع على سير عمل المبادرة والإجراءات التي تنفذ من أجل خدمة الحجاج الماليزيين وتسهيل سفرهم إلى المملكة وأداء فريضة الحج.

والتقى السفير خلال الزيارة بعدد من الحجاج الماليزيين الذين أنهوا إجراءات السفر وتوجهوا إلى الطائرة التي ستقلهم، واستمع إلى انطباعاتهم التي عبروا فيها عن سعادتهم بهذا العمل النوعي الذي خفّف عليهم عناء إجراءات السفر إلى المملكة لأداء مناسك الحج.