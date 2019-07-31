فيديو.. السيسي: الناس مش فقيرة وهذا الدليل

المواطن - القاهرة

تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية أمس ضمن مؤتمر الشباب، عن المشروعات الجديدة التي سيتم افتتاحها، بإجمالي 14 مدينة.



وقال السيسي إن المشروعات هي أسوان الجديدة، غرب قنا، أسيوط الجديدة، ثم الفشن، وأخيرًا الدلتا، وجزء المنصورة ورشيد وشرق بورسعيد، متابعًا: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بيقولي كل الإسكان اللي اتعمل في المنصورة، تقريبًا اتاخد واتسكّن، الناس مش فقيرة زي ما الناس فاكرة.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما يشهد اليوم الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية.