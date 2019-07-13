فيديو.. اللحظات الأولى بعد جريمة قتل لشواط

المواطن- فهد القحطاني- أحد رفيدة

وثقت “المواطن” بعدستها مساء أمس أول لحظة تواجد الجهات الأمنية والمواطنين الذين أبلغوا عن وجود جثة مجهولة الهوية مقيدة على سرير حديدي بوسط الطريق الرابط بين جوف آل لشواط والهجلة شرق محافظة أحد رفيدة.

وتعد هذه الجريمة أشبه بعدة جرائم سبق أن حصلت في منطقة عسير وتم وضع الجثة بهذه الطريقة من قبل القاتل.

وفي حديث الأهالي لـ”المواطن” قالوا: بتنا نعيش في قلق على أنفسنا وعائلاتنا من المرور في هذا الطريق المظلم ونطالب الجهات المعنية بإنارته ووضع مركز أمني لبعد هذه القرى عن المحافظة.

وتابعوا: أملنا في أمير منطقة عسير بتلبية مطالبنا والنظر في وضع هذا الطريق المظلم والوحيد المؤدي إلى منازلنا.