فيديو.. المخيم السعودي في قيرغزستان .. طقوس المملكة تغزو وسط آسيا

المواطن - رواء أبو معمر

بأجواء يملأها الجمال والروعة تجتذب قرغيزستان المواطن السعودي، حيث تُعد من الدول التي منّ الله عليها بالجمال الساحر والمناظر الجبلية الرائعة والثلوج التي تُغطي قمم الجبال مما يسمح لهم بممارسة العدد من النشاطات السياحية الجميلة والتراثية التي تعانق الجمال السعودي.

إبداع الشباب السعودي

ويتسم الشباب السعودي بنقله للحدث والجمال أينما وُجد مما يدعم هذا البلد الذي يذهبون للسياحة إليه اقتصادياً وسياحياً، ونقلت عدسات الكاميرات وكاميرات الجوال عبر مواقع التواصل الاجتماعي أجواء المخيم والتخييم بكل حرفية وتفنن.

أجواء التخييم

سهل الغريري غرد على صفحته بتويتر معلقاً على وسم بعنوان : “‎المخيم السعودي في قرغيزستان” بقوله : “‏‎مخيم في قمة الروعة استمتع فيه الجميع من خلال عدسات المبدعين اللي نقلوا لنا الطبيعة الخلابة في البلد القرغيزستاني، وأحدثوا نقلة نوعية لهذا البلد من خلال التغطية الكافية والمميزة”.

وكتب محمد العنزي ‏”مُخيم في قِمة الروعة والجمال وما هي غريبة على شباب السعودية البلد المبارك بأهله وهذا ديدنهم فأينما حلُّوا طلّت الخيرات والبركة معهم وعلومهم غانمة تسرّ الحاضرينَ والمُتابعين، فاللهم احفظهم أينما كانت وجهتهم وللهِ درّهم “.

جنة الله في الأرض

أما طلال اليحياء وصف المكان بالجنة وقال : ” ‏شاهد روعة المنظر للخيل وطبيعة المكان اللهم ارزقنا الجنة”.

بينما نواف سند غرّد بتعليقه : “رحلة أكثر من رائعة ألف شكر للقروب المميز اللي نقل لنا تغطية احترافية لهالمناظر الخلابة شكرًا للجهات الداعمة الذين جعلوا من هالمواهب تمثل الشباب السعودي خير تمثيل تمنيت أني معكم لكن الظروف منعتنا والعوض بالجايات إن شاء الله”.

فيما قال محمد آل طفيل : “‏‎المخيم السعودي في قرغيزستان نموذج فريد ونوعي للمبادرات الجماعية امتازت بالأصالة والحفاظ على أدق التفاصيل للظهور بشكل يليق بالشعب السعودي”.

يُذكر أن قرغيزستان دولة من دول آسيا الوسطي حيث تقع في الجزء الشرقي منها، وهذه الدولة يحدها كلٌّ من الصين وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، كما تتميّز هذه الدولة بأنها ذات طابع إسلامي.

وتتكوّن من مجموعة متنوعة من السلاسل الجبلية الرائعة شاهقة الارتفاع لذا تغطي الثلوج قِممها ويوجد بها أيضًا الوديان النهرية والتي تزيد من جمالها وتزيد من جذب السياح لها، ويوجد بهذه الدولة بحيرة كبيرة تسمى بحيرة إيسيك كول.