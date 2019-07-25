فيديو.. اليوم بداية موسم المرزم حرارته شديدة

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك الدكتور خالد الزعاق، أنّ اليوم الخميس هو بداية موسم المرزم الذي يستمر 13 يومًا، لافتاً إلى أن يوم أمس كان نهاية الجوزاء.

وقال الزعاق في مقطع فيديو متداول: اليوم الخميس أول المرزم، ويسميها بعض العامة بالقدحة ويقولون (إذا دخل المرزم فاملأ المحزم) في إشارة إلى بدء موسم حصاد التمور.

وأضاف أنّ هذا الموسم – المرزم – كان العرب قديماً يسمونه الشعرى وكانوا يعبدونه من دون الله في عصر الجاهلية لذلك قال الله تعالى : “وأنه هو رب الشعرى”.

واستدل الزعاق على شدة حرارة موسم الشعرى بقول أحد الشعراء الذي أكد فيه أن حرارته تذيب لعاب الأفاعي في رمال الصحراء.