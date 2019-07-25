فيديو.. اليوم بداية موسم المرزم حرارته شديدة

فيديو.. اليوم بداية موسم المرزم حرارته شديدة

2019/07/25
الساعة 4:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك الدكتور خالد الزعاق، أنّ اليوم الخميس هو بداية موسم المرزم الذي يستمر 13 يومًا، لافتاً إلى أن يوم أمس كان نهاية الجوزاء.



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