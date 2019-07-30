فيديو.. امرأة تواجه لصين حاولا سرقتها

المواطن - متابعة

استطاعت امرأة شجاعة مواجهة لصين من راكبي الدراجات، وتصدت لهما حينما حاولا سرقة حقيبتها، في مدينة ليستر وسط إنجلترا.

وأظهر مقطع فيديو، لصين يتحركان بدراجات، خلف الضحايا في أحد الشوارع، حيث كانا يرتديان غطاء على الرأس لإخفاء ملامحهما.

وبحسب ديلي ميل” البريطانية، عندما شاهد اللصان امرأة تقف على الرصيف، اقتربا منها وتقدم أحدهم نحوها وخطف حقيبتها التي كانت تحملها على كتفها؛ مما تسبب في سقوط الأخيرة على الأرض، فتمسكت بحقيبتها، وعندما حاول اللص مرة أخرى خطفها من يدها، لم يستطع وفر هاربًا من المكان على الفور.