فيديو.. بنفيكا يودع كاريلو

المواطن - مروة نبيل

حرص نادي بنفيكا البرتغالي على توديع لاعبه البيروفي أندريه كاريلو بعد انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل نهائي.

ونشر حساب نادي بنفيكا البرتغالي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لبعض مهارات وأهداف كاريلو واحتفاله مع اللاعبين بالتتويج بالبطولات.

ولعب كاريلو في صفوف الهلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من فريق بنفيكا البرتغالي، وقدم اللاعب البيروفي مستوى مميزًا مع الزعيم، ما دفع الإدارة للحصول على خدماته بشكل نهائي.

ونجح رئيس نادي الهلال فهد بن نافل في توقيع عقدًا جديدًا مع البيروفي أندريه كاريلو يمتد لمدة أربع أعوام، وذلك في مقر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بمدينة لينز النمساوية.