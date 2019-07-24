فيديو .. تصرف غريب من رونالدو في مران Juventus

المواطن - محمد سمعه

تصرف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي Juventus الإيطالي، بصورة غريبة، وذلك في مران اليوفي قبل مواجهة نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم، في مباراة ودية ببطولة الكأس الدولية للأبطال في الصين.

وانتشر فيديو لـ كريستيانو رونالدو في تدريبات Juventus وهو يحاول القفز على أحد ضباط الشرطة، المكلفين بحماية نجوم Juventus خلال التدريبات.

القصة بدأت عندما حاول أحد العاشقين لنادي Juventus، الدخول إلى تدريبات الفريق ومصافحة رونالدو مع باقي زملائه، لكن الشرطة أمسكت به ومنعته من مواصلة مشواره، ليتدخل رونالدو ويقفز على كتف أحد ضباط الشرطة ثم يضحك بعد ذلك بعد أن أمسكوا بالمشجع.

ويملك اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو شعبية كبيرة حول دول العالم، كما أن انضمامه لصفوف Juventus ساهم بصورة كبيرة في رفع القيمة التسويقية والمالية لليوفي خلال الفترة الأخيرة.

وكان Juventus نجح في الفوز على فريق إنتر ميلان بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد أن تعادل الفريقان في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

وتألق كريستيانو رونالدو في مباراة Juventus وإنتر ميلان، حيث سجل هدف التعادل لليوفي في شباك سمير هاندانوفيتش حارس الإنتر، بعدما كان إنتر ميلان متقدمًا بهدف أحرزه الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس بالخطأ في مرماه.

ويأمل كريستيانو رونالدو في أن يقود فريق Juventus للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2019-2020، خاصة أن السبب الرئيسي وراء تعاقد اليوفي مع النجم البرتغالي، هو حلم البيانكونيري بالتتويج ببطولة دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه.

وكان Juventus أعلن عن تعاقده مع الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما لعب بوفون مع النادي الفرنسي في موسم 2018-2019.

تُوج Juventus بلقب الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي في الموسم الماضي، في الموسم الأول لـ رونالدو.