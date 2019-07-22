فيديو.. جريان الأودية بعد أمطار بارق

المواطن - بارق

شهدت العديد من مدن ومناطق المملكة اليوم هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة سالت على أثرها الأودية.

وفي بارق هطلت الأمطار المتفرقة فيما شهدت الطائف والباحة وعسير وجازان أمطار من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهاً بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ لمدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظتي الطائف وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والعقيق، والمندق، والمخواة، وقلوة، وبني حسن، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.