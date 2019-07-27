فيديو.. حاج تونسي : أنتم منا ونحن منكم

المواطن - الرياض

أشاد حاج تونسي بعمق العلاقات السعودية التونسية، مثنيًا على مبادرة طريق مكة التي تم تطبيقها هذا العام في تونس للمرة الأولى.

"أنتم منا ونحن منكم"، الحاج إبراهيم من تونس، و"رساخة العلاقة بين تونس والمملكة"، من لقاء قبل مغادرته إلى المملكة لأداء الحج، عبر مبادرة #طريق_مكة. @MOISaudiArabia pic.twitter.com/2lE9NVSMcO — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) July 27, 2019

وقال الحاج إبراهيم قبل مغادرة بلاده: إنه سمع عن المبادرة من السفير السعودي لدى تونس، مشيدًا بتسهيل عملية إنهاء الإجراءات تيسيرًا على ضيوف الرحمن.

وعبر المواطن التونسي عن ألمه لعدم قدرة زوجته على مرافقته في هذه الرحلة الروحانية؛ بسبب ظروفها الصحية رغم حصولها على التصريح بالحج من الجهات الرسمية.

وتستهدف مبادرة طريق مكة هذا العام 225 ألف حاج في 5 دول من خلال إنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة في مطارات المغادرة، حيث يتم إنهاء الإجراءات في 15 دقيقة.