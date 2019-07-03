فيديو.. شاب يباغت رئيس شركة صينية بقارورة ماء باردة فوق رأسه

المواطن - متابعة

باغت شابٌّ رئيسَ إحدى الشركات الصينية وسكب على رأسه قارورة مياه باردة، فيما كان يُلقي كلمة في مؤتمر أعمال خاص بالذكاء الاصطناعي.

وأظهر فيديو نشرته الصحف الصينية، الشاب وهو يفتح زجاجة المياه ويسكبها فوق رأس روبين لي الرئيس التنفيذي لشركة بايدو الصينية خلال حفل افتتاح مؤتمر سنوي تنظمه شركة البحث العملاقة اليوم الأربعاء.

وصاح لي متسائلاً باللغة الإنجليزية: “ما مشكلتك؟”.

وأضاف بهدوء وسط تصفيق الحضور “هناك العديد من الصعوبات على الطريق لتحقيق الذكاء الاصطناعي، لكن ذلك لن يؤثر على عزم بايدو”.

وقالت الشركة في وقت لاحق إن شخصاً ما “سكب ماء باردًا” على الذكاء الاصطناعي لكنها ستمضي قدماً في طريقها ولن تتراجع.