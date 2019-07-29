فيديو.. شاحن ينفجر في حقيبة مسافرة

المواطن - متابعة

تسببت امرأة في حالة من الذعر في مطار بعد انفجار باور بنك داخل حقيبة ظهرها.

وبحسب تقارير، وصلت السائحة إلى مطار شيانج ماي الدولي في شمال تايلاند يوم الأحد قبل الماضي، وأثناء سيرها في منطقة تسجيل الوصول، اشتعلت النيران في حقيبة ظهرها السوداء.

وظهرت السائحة تلقى حقيبتها على الأرض وتهرب بعيدًا، وبينما يقوم أحد حراس الأمن بالتقاط صور للجهاز المحترق اشتعل مرة أخرى وبدأ في الدوران مثل عجلة كاترين للألعاب الناري.

وقال مسؤولو المطار: إن السائحة، من إفريقيا، لم تتعرض لأذى، لكن ملابسها لحقها الضرر.