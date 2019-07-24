فيديو.. ضبط 200 شهادة صحية مزورة وإيقاف ألف ممارس

فيديو.. ضبط 200 شهادة صحية مزورة وإيقاف ألف ممارس

2019/07/24
الساعة 6:55 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1685
0
طباعة
المواطن - الرياض

كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن رصد 200 شهادة مزورة خلال العام الماضي، وإيقاف أكثر من ألف ممارس صحي لعدة أسباب منها الأخطاء الطبية خلال عام.

وقال فهد القثامي المتحدث باسم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مداخلة هاتفية مع نشرة الرابعة على قناة العربية إن الهيئة تضطلع بدور هام في حماية القطاع الصحي من غير المتخصصين.

وأضاف أن إيقاف الممارس الصحي لا يأتي بسبب التزوير فقط، بل بسبب أخطاء ووجود مشكلات حول مدى الكفاية العلمية وعدم تأهيله علميًا بالشكل المناسب.

وأوضح أن التزوير ليس تزوير مؤهلات فقط، إنما تزوير في وثائق الخبرة، وهذا لا يقل خطورة عن تزوير الشهادات.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم