فيديو لقاء الأمير محمد بن سلمان بـ معين عبدالملك في نيوم

المواطن - نيوم

أظهر مقطع فيديو لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نيوم، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها.