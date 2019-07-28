فيديو.. مركز المعلومات الوطني يواصل خدمة حجاج ماليزيا

المواطن - الرياض

يواصل مركز المعلومات الوطني للعام الثالث على التوالي تقديم خدماته التقنية والفنية في خدمة حجاج ماليزيا والدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل دخول الحجاج إلى المملكة من خلال إنهاء إجراءات الدخول في مطارات بلادهم.

وتشمل المبادرة هذا العام 5 دول هي تونس وماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش وباكستان بُغية تسهيل إجراءات سفر الحجاج من هذه الدول في وقت قياسي.

وقال خالد آل رشيد من مركز المعلومات الوطني : إن الفرق التقنية للمركز في دول المبادرة تعمل على التجهيز التقني والفني لمحطات إنهاء إجراءات الحجاج المشمولين بالمبادرة عبر أكثر من 150 محطة عمل وتقديم الدعم الفني والتقني للجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ إجراءات الدخول إلى المملكة في مطارات الدول المشمولة بالمبادرة من خلال محطات العمل الثابتة والمتحركة مع توفير الأنظمة التقنية اللازمة لعمل هذه المحطات بشكل مباشر.

