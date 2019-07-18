فيديو.. من أين سيأتي الماء في نيوم ؟

المواطن - الرياض

بالرغم من الإمكانيات الهائلة التي تتوفر لمشروع نيوم إلا أنه يختصّ بعدم وجود مياه عذبة فيه ما يجعل السؤال : من أين سيأتي الماء؟ سؤالًا ملحًا.

هل سبق أن فكرت..

من أين ستأتي المياه في مدينة #نيوم؟ pic.twitter.com/LYxbwIUm0o — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 18, 2019

غافين فان توندر رئيس قطاع الماء في نيوم لديه الإجابة حيث أكد أنه سيتم استخدام التقنيات الحديثة لتحلية المياه المالحة من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية لكنه يؤكد أن هذا هو الجزء السهل في المهمة.

وأضاف : لدينا العديد من التجارب لتكنولوجيا البحث والتطوير والتي سنستغلها للاستفادة من المواد المستخلصة من عملية تحلية المياه لصناعة مواد أخرى مثل الملح والمغنيسيوم وغيرها وكذلك الاستفادة من المياه في ري الحدائق والنباتات التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.