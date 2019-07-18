فيديو.. من أين سيأتي الماء في نيوم ؟

فيديو.. من أين سيأتي الماء في نيوم ؟

2019/07/18
الساعة 6:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

بالرغم من الإمكانيات الهائلة التي تتوفر لمشروع نيوم إلا أنه يختصّ بعدم وجود مياه عذبة فيه ما يجعل السؤال : من أين سيأتي الماء؟ سؤالًا ملحًا.

غافين فان توندر رئيس قطاع الماء في نيوم لديه الإجابة حيث أكد أنه سيتم استخدام التقنيات الحديثة لتحلية المياه المالحة من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية لكنه يؤكد أن هذا هو الجزء السهل في المهمة.

وأضاف : لدينا العديد من التجارب لتكنولوجيا البحث والتطوير والتي سنستغلها للاستفادة من المواد المستخلصة من عملية تحلية المياه لصناعة مواد أخرى مثل الملح والمغنيسيوم وغيرها وكذلك الاستفادة من المياه في ري الحدائق والنباتات التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.

 



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