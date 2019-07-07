فيديو.. مواطن يقدم البطيخ مجاناً لمن لا يملك ثمنه

المواطن - ميسر البديوي - الجوف

في بادرة إنسانية، ضرب أحد أبناء محافظة طبرجل بمنطقة الجوف أروع الأمثلة للتكافل بين أبناء المجتمع؛ وذلك بعد أن قام بوضع لافتة على سيارته من الخلف ليقرأها الجميع كتب فيها: “إن لم تستطع دفع قيمة البطيخ فخذه مجاناً”.

وتشتهر فاكهة البطيخ بطعمها اللذيذ ويُقبل المواطن والمقيم على شرائها، لاسيما في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وقد قوبلت هذه المبادرة بترحيبٍ واسعٍ من أبناء المنطقة، ومن بقية مناطق المملكة الذين سارعوا بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشتهر محافظة طبرجل بأنها أرضٌ خصبة، وتنتج أفضل أنواع الفاكهة، ومنها ثمار البطيخ.

وكان أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، قد وافق مؤخراً على إقامة مهرجان الفاكهة بطبرجل والذي سينطلق قريباً.