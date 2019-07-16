فيديو.. هارون كمارا اتحاديًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد- قبل قليل- عن تعاقده رسميًّا مع هارون كمارا قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية.

كمارا اتحاديًّا:

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب هارون كمارا وهو يرتدي قميص العميد بعد توقيع عقود انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم.

ووجد نادي الاتحاد منافسة قوية من الهلال لحسم صفقة هارون كمارا خلال فترة الانتقالات الصيفة الحالية، إلا أن إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي نجحت في الحصول على خدمات اللاعب المتألق.

وكان أنمار الحائلي قد حفز الجماهير عبر حسابه على “تويتر”، وقال: “جمهور الذهب والصعب لأجلكم يهون، بعد قليل عبر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد”، الأمر الذي فسرته الجماهير بأنه حسم صفقة هارون كمارا رسميًّا.

هارون كمارا:

ودشن الجمهور هاشتاق يحمل اسم كمارا اتحادي على “تويتر”، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية خلال وقت قصير؛ نظرًا للتفاعل الجماهيري الكبير.

وأعربت الجماهير الاتحادية عن سعادتها بحسم صفقة هارون كمارا خلال الفترة الحالية، لبدء الاستعداد مع الفريق الأول لكرة القدم لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وتعول الجماهير الاتحادية كثيرًا على هارون كمارا في الموسم الجديد، خاصة أنه تألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الموسم الماضي، وكان واحدًا من أبرز لاعبي الدوري السعودي للمحترفين.