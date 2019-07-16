فيديو .. هازارد يُذهل الجميع بمهاراته

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن البلجيكي إدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني الجديد، اندمج سريعًا مع لاعبي النادي الملكي وذلك بعد الانضمام إليهم في شهر يونيو الماضي قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وفي فيديو انتشر بقوة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أظهر الفيديو تألق هازارد اللافت للنظر في تدريبات ريال مدريد حيث نجح في مراوغة أكثر من لاعب في التدريبات بالإضافة إلى إحرازه للأهداف في المران بشكل جميل.

وكان هازارد فاز بلقب الدوري الأوروبي مع نادي تشيلسي في الموسم الماضي على حساب نادي أرسنال الإنجليزي، في مباراة كانت أُقيمت في مايو الماضي في مدينة باكو الأذربيجانية.

وساهم هازارد في حصول المنتخب البلجيكي على المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

Hazard commence à briser des chevilles à l’entraînement pic.twitter.com/9tNsTmVxUK — Elayid. (@elayid_alr) July 14, 2019