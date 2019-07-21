فيديو.. هجوم بالعصي على مراقبي البلدية

المواطن - الرياض

اعتدت عمالة مخالفة في حي البطحاء بالرياض، على مراقبي البلدية أثناء تأدية عملهم، ضمن جولات الأمانة للوقوف على مدى تطبيق المنشآت للاشتراطات الصحية والأنظمة.

ورصد مقطع فيديو وثقته كاميرا المراقبة في سوق البطحاء، لحظة هجوم عدد كبير من العمالة المخالفة بصورة مفاجئة على عمال البلدية المرافقين للحملة والمراقبين بـ “العصي” و”الحجارة”.

كما رصد المقطع هروب عمال البلدية والمراقبين من المكان حتى لا يصابوا بأذى، فيما لم يتسن التأكد من تعرض أحدهم للإصابة.

ومن المنتظر أن تصدر أمانة الرياض بياناً لتوضيح ملابسات ما حدث.