فيديو.. هجوم بالعصي على مراقبي البلدية
في بطحاء الرياض

فيديو.. هجوم بالعصي على مراقبي البلدية

2019/07/21
الساعة 9:06 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1695
0
طباعة
المواطن - الرياض

اعتدت عمالة مخالفة في حي البطحاء بالرياض، على مراقبي البلدية أثناء تأدية عملهم، ضمن جولات الأمانة للوقوف على مدى تطبيق المنشآت للاشتراطات الصحية والأنظمة.

ورصد مقطع فيديو وثقته كاميرا المراقبة في سوق البطحاء، لحظة هجوم عدد كبير من العمالة المخالفة بصورة مفاجئة على عمال البلدية المرافقين للحملة والمراقبين بـ “العصي” و”الحجارة”.

كما رصد المقطع هروب عمال البلدية والمراقبين من المكان حتى لا يصابوا بأذى، فيما لم يتسن التأكد من تعرض أحدهم للإصابة.

ومن المنتظر أن تصدر أمانة الرياض بياناً لتوضيح ملابسات ما حدث.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم