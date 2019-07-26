فيديو وصور.. ديدان غريبة بقرى عارضة جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

أبدى أهالي إحدى القرى التابعة لمحافظة العارضة شرق منطقة جازان استياءهم من ظهور ديدان غريبة بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا حيث هاجمت هذه الديدان منازلهم مسبّبة لهم حالة من الخوف والهلع.

وتحدّث بعض أهالي القرية لـ”المواطن“، حيث قالوا إن هذه الديدان ظهرت بشكل كبير وغريب في ظاهرة قد تكون نادرة، ولأول مرة نشاهدها، وقد هاجمت منازلنا مسببة لنا إزعاجًا ومخاوف من انتشار الأمراض المعدية وخاصة للأطفال.

وأضاف الأهالي: “قمنا ببلاغ للبلدية وذلك بسبب تخوفنا من انتشارها بشكل كبير وأيضا تكاثرها بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا وقد باشرت معدات بلدية العارضة بجازان الموقع وقامت بأعمال الرش ومكافحة هذه الديدان”.

وأشار الأهالي أن الجهات المعنية قامت بأخذ عينات من هذه الديدان، لعرضها على المختصين ومعرفة نوعها وسبب ظهورها مثمنين جهود الأمانة والبلديات في التفاعل السريع مع الأمر مطالبين بالاستمرار في عملية الرش للقضاء عليها بشكل نهائي.