فيديو.. 6 سنوات عجاف على قطر تكشف تناقضها ومراوغتها

المواطن - الرياض

رصد تقرير قصير أذاعته قناة إم بي سي، سنوات العُزلة والتخبط لإمارة تميم بن حمد، الذي استعان بالغُرباء لحماية بلاده؛ فطالبته القوى العظمى بالتوقف وقاطعه الجيران.

ومنذ 6 سنوات، تولى تميم بن حمد مسؤولية قطر، لتبدأ سنوات العجاف، حيث استمر في مصافحة ذات الأيدي التي صافحها والده من قبل، ولكن بشكل أسوأ؛ ليراوغ دول الخليج ويوقع اتفاقيتي الرياض في 2013 و2014 التي تنص على عدم تمويل الإرهاب واحتضان الجماعات الإرهابية ففعلت غير ذلك ليكون غير مرحب بها في إقليمها.

واستمر تميم فيما هو عليه ليورط بلاده واقتصاده بسبب دعم الإرهاب وتوفير منصات لها لترويج الأفكار الإرهابية، لتتضح أفكار مشبوهة ليوسف القرضاوي والإخوان بعد تغلغلهم في الداخل وسيطرتهم على القرار بتناقض كشفته التقلبات وأظهرته الأيام.