فيسبوك في ورطة بسبب Libra!

المواطن - متابعة

استجوب المشرعون الأميركيون شركة فيسبوك، أمس الأربعاء، بسبب عملتها المشفرة المخطط لها المسماة ليبرا (Libra).

كما أدان أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الطرفين المشروع، قائلين إن الشركة لم تثبت أنه يمكن الوثوق بها.

وتكافح شركة فيسبوك لجعل واشنطن تقف إلى جانبها بعد أن صدمت المنظمين والمشرعين بإعلانها في 18 يونيو أنها تأمل في إطلاق عملة رقمية جديدة في عام 2020.

وكانت فيسبوك قد واجهت انتقادات لاذعة من صناع السياسة والهيئات الرقابية المالية في الداخل والخارج الذين يخشون من إمكانية أن يؤدي تبني العملة الرقمية على نطاق واسع من قبل 2.38 مليار مستخدم على منصة فيسبوك إلى قلب النظام المالي.

وقالت ماكسين ووترز Maxine Waters، رئيسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب: “لدي مخاوف جدية من خطط فيسبوك لإنشاء عملة رقمية ومحفظة رقمية، وإذا دخلت خطة فيسبوك حيز التنفيذ، فستنتج الشركة وشركاؤها قوة اقتصادية هائلة يمكن أن تزعزع استقرار العملات”.