فيكتور جوميز حكمًا لـ نهائي أمم إفريقيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعيين الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة نهائي أمم إفريقيا 2019 “الكان”.

نهائي أمم إفريقيا:

ويواجه منتخب الجزائر الأول لكرة القدم نظيره السنغالي في نهائي أمم إفريقيا 2019، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد القاهرة الدولي.

ولم يكن طريق الجزائر والسنغال إلى نهائي أمم إفريقيا 2019 بالسهل، حيث تواجدا سويًّا في المجموعة الثالثة التي ضمت كينيا وتنزانيا أيضًا.

الجزائر:

وتألق منتخب الجزائر في منافسات دور المجموعات في أمم إفريقيا 2019، وبدأ مشواره بالفوز على كينيا بهدفين دون رد، قبل أن يتغلب على السنغال بهدف نظيف، وفاز على تنزانيا بنتيجة 3/0.

وتأهل منتخب الجزائر إلى الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا 2019 كمتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة ليلاقي غينيا، وتمكن من الفوز بثلاثية دون رد، قبل أن يُطيح بمنتخب ساحل العاجل بركلات الترجيح، وفاز على نيجيريا في نصف النهائي.

السنغال:

على الجانب الآخر، بدأت السنغال مشوارها في أمم إفريقيا 2019 بالفوز على تنزانيا بهدفين دون رد، ثم الهزيمة أمام الجزائر بنتيجة 1/0، واختتمت مواجهات دور المجموعات بالفوز على كينيا بثلاثية نظيفة.

وأطاحت السنغال بمنتخب أوغندا من الدور ثمن النهائي، قبل أن تفوز على بنين في دور الـ8 من أمم إفريقيا 2019، وواصل أسود التيرانغا التألق، وأقصى منتخب تونس من الدور نصف النهائي.