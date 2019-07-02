في الموسم الجديد .. روي فيتوريا يُطارد هديته الثانية

المواطن - محمد سمعه

يطمح المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ نادي النصر في أن يُحقق إنجازًا جديدًا مع العالمي في الموسم الجديد 2019-2020 وهو الفوز بالدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي.

وكان روي فيتوريا حقّق اللقب مع النصر في موسم 2018-2019 كأول مدرب برتغالي يقود العالمي لتحقيق هذا اللقب، وبالطبع سيكون الإنجاز الأعظم هو قيادة العالمي للفوز باللقب للموسم الثاني على التوالي، لينال هديته الثانية بتحقيق لقب جديد له في الكرة السعودية.

وستكون المهمة صعبة للغاية، خاصة أن نادي الهلال سيقاتل بكل قوة لتعويض خسارة لقب الموسم الماضي وتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُذكر أن النصر كان عيّن المدرب روي فيتوريا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو.

تولّى المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو تدريب النصر بشكل مؤقت بعد إقالة كارينيو ونجح في تحقيق نتائج إيجابية مع العالمي قبل قدوم روي فيتوريا.

ويستعدّ النصر لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا حيث تُقام مباراة الذهاب في الخامس من أغسطس المقبل، وتُقام مباراة العودة يوم 12 من الشهر ذاته.