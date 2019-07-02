قبول 61 حالة في برنامج عنايتي بحفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

بلغ عدد الطلبات التي استقبلتها الهيئة الطبية بحفر الباطن من خلال برنامج عنايتي في الأسبوع الأول من تدشينه 212 حالة، حيث تم قبول 61 حالة للعلاج في مستشفيات مرجعية مع رفض 70 حالة نظراً لتوافر العلاج المطلوب ولا تستلزم السفر خارج المحافظة.

وبلغ عدد الحالات التي تحت الإجراء 81 طلباً و23 حالةً قيد المطابقة وحالة واحدة قيد التشخيص في حين 57 حالةً بانتظار قرار اللجنة الطبية.

وكان أمير المنطقة الشرقية دشّن ضمن مشاريع وزارة الصحة في حفر الباطن برنامج (عنايتي) الإلكتروني الخاص بالهيئة الطبية والذي يمثل نقلة نوعية وهامة في الخدمة المقدمة لمراجعي الهيئة بصحة حفر الباطن، الذي يسهل التواصل الإلكتروني بين كافة أعضاء اللجنة الطبية والمرضى.

وسوف يصدر البرنامج قرارات العلاج وتجديدها وإصدار أوامر الإركاب والتذاكر إلكترونياً بالإضافة إلى طلبات صرف النفقات ومتابعة جميع الطلبات دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما يقوم النظام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين لكل إجراء تم من خلال النظام؛ لسهولة متابعة الطلب اختصاراً للوقت وتحقيقاً لإنجاز المعاملات في وقت وجيز.