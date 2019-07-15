قتلى وانهيار منازل في زلزال إندونيسيا

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الإندونيسية، الاثنين، مقتل شخص وتدمير مئات المساكن نتيجة زلزال عنيف بقوة 7.3 درجة ضرب شرق إندونيسيا.

ووقع الزلزال في شمال أرخبيل مولوكو، الأحد، على عمق 10 كيلومترات، مثيراً حالة من الذعر لدى السكان الذين لجأوا إلى المرتفعات.

وحدد مركز الهزة على بعد 165 كلم جنوب تيرنات، كبرى مدن إقليم شمال مولوكو.

وقال المسؤول المحلي في وكالة إدارة الكوارث إحسان صبور إن “القتيل أصيب لدى انهيار منزله عليه”، ولم يسجل وقوع ضحايا آخرين رغم قوة الزلزال.

واضطر مئات الأشخاص إلى اللجوء إلى مدارس ومبانٍ عامة.

وقال المتحدث إن “الهزات الارتدادية لا تزال تسجل، ما يشيع حالة من الذعر بين السكان الذين يخافون من العودة إلى منازلهم”.

بحسب المعهد الإندونيسي للجيوفيزياء، صباح الاثنين، سجلت 52 هزة ارتدادية على الأقل منذ زلزال الأحد.

وضربت منطقة مولوكو عدة زلازل عنيفة في الأسابيع الأخيرة، أحدها بقوة 6.9 درجة وقع الأسبوع الماضي، وآخر بقوة 7.3 درجة وقع أواخر يونيو/حزيران، لكن دون التسبب بأضرار كبيرة.

إندونيسيا أرخبيل مؤلّف من 17 ألف جزيرة وجزيرة صغيرة، نشأ من تقاطع 3 صفائح تكتونية كبيرة ويقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة نشاط زلزالي وبركاني قوي.

والعام الماضي، خلف زلزال بلغت قوته 7.5 درجة، وأعقبه تسونامي في بالو بجزيرة سولاويسي أكثر من 2200 قتيل وآلاف المفقودين.

وفي 26 ديسمبر 2004، ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 9.1 درجة محافظة أتشيه في أقصى غرب الأرخبيل ونتجت عنه موجة تسونامي ضخمة في المحيط الهادئ أدت إلى مقتل نحو 170 ألف شخص.