قتل زوجته وأطفاله الأربعة بسبب الآثار!

المواطن - متابعة

شهدت مدينة الفيوم المصرية حادثة مروعة بعد أن أقدم مدرس لغة إنجليزية على قتل زوجته وأطفاله الأربعة.

وقال القاتل في أقواله بمحضر قسم شرطة الفيوم أول: إن الدافع وراء قتل زوجته وأبنائه الأربعة، تلقيه تهديدًا من بعض شركائه في التنقيب عن الآثار في منطقة اللاهون الأثرية باغتصاب زوجته وقتل أبنائه الأربعة والتمثيل بجثثهم انتقامًا منه لو تخلى عنهم في البحث عن الآثار.

وجاءت أقوال القاتل في النيابة العامة عكس ما أدلى به من أقوال في محضر قسم شرطة الفيوم، حيث قال إن الدافع وراء الجريمة البشعة تراكم الديون المالية عليه، بعدما قام بتحصيل مبالغ مالية من عدد من المواطنين مقابل توفير عقود عمل لهم في دولة الإمارات.

وتابع الأب القاتل أنه يعمل مدرسًا في دولة الإمارات منذ عدة سنوات، وحصل على مبالغ مالية من عدد من المواطنين الراغبين في السفر للعمل بدولة الإمارات، وفشل في توفير عقود عمل لهم وقام بصرف الأموال التي جمعها من الراغبين للسفر للعمل في الخارج لشراء الشقة السكنية التي ارتكب بها الحادث وسيارة، بالإضافة إلى تكبده خسائر فادحة نتيجة الخسارة التي تعرض لها أثناء عمل مشروع تجاري في الإمارات.

وأكد أن المواطنين الذين حصل منهم على مبالغ مالية وجوازات سفر بدأوا في ملاحقته ومطالبته بالمبالغ التي دفعوها واشتد به الخوف من دخول السجن وتشريد زوجته وأولاده، فتخلص منهم حتى لا يشردوا من بعده.