قتيلان بإطلاق نار على موكب وزير في لبنان

المواطن - متابعة

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح، أمس الأحد، جراء تعرض موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، لإطلاق نار من قبل أهالي بلدة قبر شمون بجبل لبنان.

وبحسب “روسيا اليوم”، أعلن الغريب أن مسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان نفسه ضمن الموكب.

وقال: “كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون، وتفاجأنا بوابل من الرصاص”.

وفي تصريحات صحفية، قال الغريب لاحقًا: إن ما حدث “كان كمينًا مسلحًا ومحاولة اغتيال واضحة، وإطلاق النار على الموكب كان موجهًا إلى الرؤوس”، منبهًا إلى أن “شد العصب يوقع بالمحظور”.

وأشار الوزير إلى أن ثلاثة من مرافقيه أصيبوا بجروح وأن أحدهم في حالة حرجة.

وأوردت الوكالة لاحقًا أن أحد مرافقي الوزير توفي بعد الحادث متأثرًا بجراحه، فيما نقلت وكالة “سبوتنيك” الإخبارية الروسية عن مصدر لها أن اثنين من مرافقي الوزير لقيا حتفهما نتيجة إطلاق النار، متأثرين بإصاباتهما.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن الحادث وقع خلال محاولة موكب الغريب المرور قرب صيدلية الحسام بين بلدتي قبر شمون والبساتين، خلال الاحتجاجات على زيارة رئيس “التيار الوطني الحر”، وزير الخارجية جبران باسيل.