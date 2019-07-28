قرابة 22 ألف حاج يصلون إلى منفذ عرعر

المواطن - واس

استقبلت مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر بمنقطة الحدود الشمالية حتى يوم أمس قرابة الـ21984 حاجا من الجنسية العراقية حيث كان في استقبالهم مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية المكلف المشرف على أعمال الحج بمنفذ جديدة عرعر العميد ناصر بن عبد العزيز الماضي وعدد من قيادات المنفذ وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية الصحية والطبية والخدمية والتطوعية.

وأوضحت جوازات الحدود الشمالية أن جوازات المنفذ استقبلت حتى أمس الدفعة الحادية عشر من ضيوف الرحمن وتم إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة.

وقدمت الجهات المشاركة لهم أفضل الخدمات منذ وصولهم لمدينة الحجاج التي يتوفر بها كل الخدمـات وجميع التسهيلات من الخدمات الجمركية والجوازات، ومنها الخدمات الصحية المتمثلة بالمستشفى الموسمي بسعة 50 سريراً بكامل الأقسام والمختبرات والصيدلية وقسم المتابعة المركزة والعيادات الخارجية ومراكز التطعيم، كما تم تزويد المنفذ بإسعافات عالية التجهيز.

وعبر الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على ما وجدوه من حفاوة وترحيب.