قرارات منتظرة من إدارة الشباب

المواطن - محمد سمعه

تستعد إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، لتنفيذ بعض من القرارات بشأن الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.

وقالت تقارير صحافية: إن إدارة نادي الشباب ستتجه لتوقيع مخالصة مالية والاستغناء عن خدمات حسن الراهب واللاعب فهد غازي.

كما تُفكر إدارة نادي الشباب في إعارة كل من المهاجمين كونستانتين بوديسكو وصوماليا، بجانب الإبقاء على اللاعب أبو بكر تراولي في صفوف الليث.

وكان نادي الشباب، أعلن أمس الجمعة عن تعاقده مع اللاعب عبدالملك الخيبري لمدة عامين قادمًا من صفوف نادي الهلال.

وتُفكر إدارة الشباب في التعاقد مع الصفقات القوية والتي تُناسب الفريق الأول للمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2019-2020.

جدير بالذكر أن نادي الشباب كان أعلن تعاقده مع المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون، ليدرب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب الروماني ماريوس سوموديكا.

واحتل نادي الشباب، المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، ليفشل الليث في ضمان التأهل لمقعد آسيوي في العام المقبل.