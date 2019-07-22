قرار أخير من الرائد

المواطن - محمد سمعه

ارتبط اسم المهاجم صالح الشهري بالرحيل عن صفوف نادي الرائد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان ناديا الاتحاد والشباب، أبديا اهتمامًا كبيرًا بضم صالح الشهري في حال قرر الرحيل عن صفوف نادي الرائد في الميركاتو الصيفي.

وقالت تقارير صحافية اليوم، إن نادي الرائد أصبح يُفكر في تجديد عقد اللاعب صالح الشهري حيث يتبقى عام واحد فقط وينتهي عقده الحالي مع الرائد.

وستكون مفاوضات الرائد مع صالح الشهري إيجابية، خاصة أن اللاعب لم يُظهر أي رغبة في الرحيل عن صفوف نادي الرائد بعد نهاية موسم 2018-2019.

وأحرز صالح الشهري مع نادي الرائد 16 هدفًا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019.

وأنهى نادي الرائد، الدوري في الموسم الماضي محتلًا المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

ويُذكر أن صالح الشهري كان تألق في مباراة الأهلي والرائد في الدور الثاني من بطولة دوري المحترفين في الموسم الماضي، حيث أحرز أربعة أهداف في شباك الراقي في مباراة أقيمت يوم 28 مارس الماضي.