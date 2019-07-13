قرار أخير من نجم برشلونة

المواطن - محمد سمعه

حدد اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب نادي برشلونة الإسباني، قراره النهائي حول الرحيل عن صفوف البارشا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحافية تحدثت عن احتمالية رحيل عثمان ديمبيلي عن صفوف برشلونة بعد ضم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، ووجود نية لدى برشلونة للتعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية، أن الفرنسي عثمان ديمبيلي صاحب الأصول الغينية لا يفكر في مغادرة برشلونة، على الرغم من ضم جريزمان ووجود إصرار من البارشا على ضم نيمار.

وسبق لناديي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني الاهتمام بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي في حال قرر مغادرة برشلونة.

وكان عثمان ديمبيلي انضم لـ برشلونة في صيف عام 2017 قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 150 مليون يورو.